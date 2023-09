Famedio, Sala: "No politicizzare su Berlusconi"

Famedio, Fabrizio Sala: "No politicizzare su Berlusconi"

"Su queste cose come gli Ambrogini d'oro e il Famedio lascio veramente protagonismo al Consiglio comunale. Molto spesso sono questioni che vengono politicizzate quando non dovrebbero esserlo, perché stiamo parlando di un tributo ai milanesi che hanno fatto tanto per la città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la proposta di Forza Italia di iscrivere al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri, l'ex premier. "Quindi lasciamo discutere il Consiglio", ha concluso.