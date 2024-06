Famiglia di cestisti ferma un ladro a Milano, poi scelgono di non denunciarlo

Rocambolesco furto in zona corso Genova a Milano: i ladri sono entrati in azione sabato pomeriggio rubando la borsetta di una donna che stava scaricando le borse della spesa in via Ariberto. Ma la vittima del furto ha scoperto poco dopo due uomini seduti su una panchina che stavano spartendosi il bottino. A quel punto ha chiamato a casa avvertendo il marito ed il figlio. Particolare: tutta la famiglia è di altezza imponente, con il padre e il figlio oltre i due metri. Il giovane, in particolare, Giovanni Tam, ex pivot delle giovanili dell'Olimpia Milano di basket, si è precipitato fuori di casa a petto nudo e in ciabatte ed è riuscito ad acciuffare uno dei due ladri, recuperando la refurtiva.

La scelta della famiglia: "Non abbiamo denunciato il ladro"

Nonostante l’evidenza del fatto, la famiglia ha tuttavia deciso di non denunciare il ladro ai carabinieri intervenuti, come riporta il Corriere. Sembra infatti che l’uomo li abbia pregati di risparmiarlo raccontando di essere appena uscito dal carcere e di aver iniziato un periodo di prova per lui decisivo. "Decidere di non denunciarlo non è stato facile, ma speriamo gli sia bastato per non rifarlo mai più. Se la sua storia è vera e ha altri precedenti, la prigione non è riuscita a evitare recidive - riflette con “Il Corriere della Sera" la donna derubata, Laura Sidoti - Forse la messa alla prova che sta per cominciare potrà esser più efficace".