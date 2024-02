Farina d'insetti nelle mense scolastiche milanesi? Preoccupazione dei genitori

Farina d'insetti nelle mense scolastiche? Preoccupazione dei genitori

Nonostante non ci siano le farine di insetti tra i prodotti utilizzati nelle mense scolastiche a Milano, c'è preoccupazione da parte dei genitori per il fatto che il prodotto possa comunque finire nei pasti dei figli, tanto che sono arrivate diverse lettere con richieste di rassicurazione all'amministrazione.

Il dibattito emerso in Commissione Educazione e Food Policy

Come riferisce Mianews, il tema è emerso durante la commissione Educazione e Food Policy alla quale hanno partecipato anche Anna Scavuzzo, assessore all'Istruzione e vice sindaco, e Davide Dell'Acqua, presidente di Milano Ristorazione. Scavuzzo, in risposta a una domanda del consigliere del Gruppo Misto Enrico Fedrighini, ha precisato: "Noi acquistiamo materie prime e le processiamo nei nostri centri cottura, quindi che ci siano delle aziende che mischiano farine diverse per realizzare dei piatti già pronti o dei preparati non fa parte del nostro bagaglio di acquisti. Noi non compriamo dei prodotti fatti quindi questo tema non esiste".

Scavuzzo: "Comunicazione sbagliata rispetto alla questione"

La vice sindaco ha lamentato "confusione" e "comunicazione sbagliata" rispetto alla questione che "sta portando anche a una preoccupazione dal punto di vista delle famiglie che scrivono. Ha inoltre aggiunto 'se ci sono delle farine di insetto io vi denuncio''' quindi "ci calmiamo tutti quanti perché mi sembra che stiamo facendo una comunicazione un po' scorretta". Scavuzzo ha anche ricordato che le linee guida riguardo la materia in questione sono a livello nazionale e sono ancora in via di definizione. Su questo tema è intervenuta la consigliera della Lega Deborah Giovanati che ha affermato: "Capisco un po' la preoccupazione delle famiglie, bisogna avere certezza di cosa mangiano i nostri figli. Ben venga sapere o meno se la farina di insetti è alimento o meno dei nostri figli", aggiungendo "ad oggi non vi è nessuna presenza di farine di insetti all'interno degli alimenti di Milano Ristorazione".