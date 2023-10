Farmacie lombarde: tra telemedicina e servizi di prossimità

La farmacia dei servizi e le prospettive future dell’evoluzione in atto della sanità in Lombardia sono stati al centro dell’evento “Quale ruolo per le Farmacie nella digitalizzazione e prossimità per il sistema sanitario lombardo”, realizzato da Federfarma Lombardia e The European House-Ambrosetti, in collaborazione con Banco BPM e con il contributo non condizionante di EG STADA e TEVA. In una sanità sempre più connessa e vicina al cittadino/paziente, la rete regionale delle farmacie che conta 3.026 strutture, in crescita rispetto al 2022, di cui 2.105 in territorio urbano e 921 rurali, e 14.000 addetti, si appresta a essere sempre più il punto di riferimento capillare per i cittadini; già oggi, le farmacie lombarde registrano 800.000 ingressi giornalieri. Sono in aumento, inoltre, i servizi e il numero di prestazioni svolti in farmacia. “In questi ultimi anni di emergenza sanitaria e di grande pressione verso tutti gli operatori sanitari, la farmacia risulta parte essenziale per il sistema sanitario lombardo. La croce verde non si è mai spenta, ma ha certificato il suo ruolo fondamentale come primo presidio di prossimità. Regione Lombardia è locomotiva per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR come il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), promuovendo inoltre lo sviluppo della Telemedicina - commenta Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia -. Prossimità, innovazione e uguaglianza sono le parole chiave della Missione Salute, la sesta area di intervento previsto dal PNRR. Insieme, grazie al lavoro di squadra, sapremo cogliere questa grande opportunità. Una sfida che sapremo affrontare insieme con Regione Lombardia al fianco dei farmacisti, dei pazienti, dei cittadini, di tutti i lombardi”.



Telemedicina e servizi di prossimità, cresce il ruolo delle farmacie

La telemedicina (è di giugno 2023 il Bando di ARIA per l’affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina per un valore economico di 279,4 milioni di euro) è uno degli ambiti in cui le farmacie possono dare un contributo importante attraverso la loro attività, nell’ottica di semplificare i percorsi diagnostico-terapeutici e snellire le liste d’attesa. In aggiunta, le farmacie lombarde danno un contributo essenziale al sistema nell’ambito delle vaccinazioni contro il Covid-19 e l’influenza e, auspicabilmente presto, anche contro lo pneumococco e l’herpes zoster, con l’obiettivo di aumentare le coperture vaccinali nell’adulto, che in Italia registrano ancora livelli troppo bassi. “Stiamo lavorando per rafforzare la farmacia dei servizi nelle sue diverse declinazioni, impegnandoci nella prevenzione, nella cura e nell’assistenza ai cittadini. La nostra regione è stata la prima in Italia a dotarsi di linee guida sulla farmacia dei servizi, con regole chiare e omogenee su tutto il territorio: uno step fondamentale che permette ai presidi farmaceutici di organizzare e proporre prestazioni in grado di rispondere al meglio ai bisogni della collettività”, afferma Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia.