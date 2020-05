Fase 2: a Bergamo alta in migliaia a godersi la domenica

Domenica 17 maggio il bel tempo ha spinto migliaia di persone ad accalcarsi lungo le vie strette di Bergamo alta dove si sono registrate lunghe code alle gelaterie e decine di gruppi di amici fuori dai bar. Piazza Pontida sabato pomeriggio si e' gremita soprattutto di giovani. La maggior parte hanno passeggiato con le mascherine, ma in tanti erano in giro senza. Immagine simbolo, come quella sui navigli di Milano, e' scattata intorno alle 15 sulla Corsarola. In Piazza Vecchia erano anche presenti due pattuglie della Polizia locale e c'erano gli agenti a piedi per evitare gli assembramenti.

"Non basta invocare i controlli: se anche avessimo il triplo degli agenti di Polizia Locale non potremmo essere dappertutto a controllare tutti. E comunque non li abbiamo. Li faremo i controlli, ma sta innanzitutto a noi", dice il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un video pubblicato sul suo profilo Fb nella tarda serata di ieri. Gori invita i bergamaschi a rispettare in maniera autonoma le misure di sicurezza per la Fase 2. "Le immagini del pomeriggio, di Citta' Alta e di Largo Rezzara, mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare. Non sono bastati centinaia morti nella nostra citta'? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serieta', impegno e rigore".