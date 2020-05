Fase 2: ambulanti davanti Comune Milano: "Noi discriminati, Governo assassino"

Fase 2: protesta ambulanti Milano davanti Comune, noi invisibili

Venditori ambulanti e fieristi stanno manifestando davanti la sede del comune di Milano perche' "dimenticati" in questa fase delicata di ripresa: nei mercati a Milano e' ammessa solo la vendita di generi alimentari. L'abbigliamento e tutto il resto e' escluso. I manifestanti sono circa 200, ed e' difficile rispettare le distanze di sicurezza. Tutti espongono un cartello e molti sventolano il tricolore. Hanno intonato anche l'inno di Mameli. Sugli striscioni le scritte: "Centri commerciali aperti, fiere e sagre chiuse, perche'?", e ancora "Ridateci le fiere" e "Noi siamo gli invisibili". Se la situazione e' "critica" per chi vende abbigliamento anche per chi vende generi alimentari non e' rosea: sono stati aperti 26 mercati su 94, noi ad esempio - spiega un'ambulante - lavoriamo solo 2 giorni alla settimana". Sono molti, e continuano ad aumentare di numero, i manifestanti che si sono radunati davanti palazzo Marino per chiedere che il Comune dia anche a loro, gli ambulanti, la possibilita' di tornare a lavorare in mercati, fiere e sagre. Con un megafono urlano "lavoro, lavoro". In mattinata una piccola delegazione dovrebbe essere ricevuta dal Direttore dell'area commercio del comune di Milano.

Sale la tensione alla manifestazione degli ambulanti fuori dal Comune di Milano, in piazza Scala, che chiedono di poter tornare a lavorare nelle fiere e nei mercati cittadini. La rabbia dei lavoratori e' aumentata dopo il confronto con l'amministrazione e molti di loro, in centinaia, sono assembrati davanti alla sede del Comune urlando "ladri, venduti e corrotti". Dopo il confronto, spiegano che i rappresentanti dell'amministrazione "ci hanno detto che l'obiettivo e' aprire tutti i mercati il piu' velocemente possibile ma non c'e' una data ben precisa - ha detto Nicola Zarrella, presidente di Eurocommercio, che ha indetto la protesta - devono ancora lavorare questa settimana sperando che possa essere all'inizio della prossima percio' in mano non abbiamo nulla. Ci aspettavamo almeno di poter parlare con il sindaco e con l'assessore Cristina Tajani". Nel frattempo sono arrivate sul posto 6 camionette della polizia, ma i manifestanti non sembrano preoccupati, anzi si stanno avvicinando agli agenti per spiegare le loro ragioni.