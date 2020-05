Fase 2: controlli della Polizia ferroviaria. In Centrale situazione regolare

La Fase 2 non ha riempito finora i convogli. I treni sono partiti senza sovraffollamenti da per Milano Centrale. Come segnala l'ANSA, una fila di un centinaio di persone si e' creata alla Stazione Centrale di Milano per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7.10, il primo dei tre Frecciarossa che oggi collegano la citta' con Roma e terminano a Napoli. Si e' trattato di una fila ordinata e distanziata che si e' creata per l'attenzione degli addetti alla verifica delle motivazioni dei passeggeri e per il controllo della temperatura. Il treno e' quindi partito con soli 4 minuti di ritardo e senza che si registrasse alcun problema. Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si puo' infatti viaggiare extra regione anche per tornare alla propria residenza. Al momento, non risulta che sia stato respinto nessuno ai controlli. Il treno e' quasi pieno: sul sito di Trenitalia sono infatti ancora in vendita alcuni biglietti per questo e per gli altri due treni della giornata. Per consentire di mantenere le distanze di sicurezza e quindi l'alternanza del posto e' stato comunque messo in vendita solo una parte dei posti disponibili.