Fase 2: Milano, in 6 giorni 5 mila domande per ottenere aiuti per gli affitti

In appena 6 giorni dall'apertura del bando, al Comune di Milano sono arrivate quasi 5 mila richieste di accesso al fondo che prevede un aiuto per pagare l'affitto per le famiglie in difficolta': 1.500 euro che saranno erogati direttamente ai proprietari di casa, se gli inquilini non sono riusciti, anche a causa della crisi Covid, a onorare il pagamento mensile. Il bando e' stato pubblicato il 29 aprile e a oggi sono arrivate 4.931 domande; duemila le famiglie che il Comune riuscira' ad aiutare distribuendo i fondi.

Il bando sara' aperto fino al 20 maggio alle 12 e al termine l'Ente impieghera' circa una settimana per valutare se chi ha fatto richiesta avra' i requisiti. Fra quelli che consentiranno di scalare la graduatoria, l'aver avuto un parente ricoverato o l'aver subi'to un lutto a causa del coronavirus. Ventiseimila euro il reddito Isee massimo per accedere al contributo. Le risorse stanziate sono regionali e ammontano in tutto a 3 milioni di euro: di questi, circa 580 mila sono fondi stanziati dalla Lombardia per la 'morosita' incolpevole', mentre gli altri 2,4 milioni sono stati recuperati da precedenti misure analoghe, con risorse che non erano state utilizzate negli anni scorsi; in questo caso, data l'emergenza Covid, la Regione ha autorizzato a dirottarli verso il provvedimento. L'obiettivo dell'amministrazione "e' staccare gli assegni entro meta' giugno", ha detto questo pomeriggio in Commissione consiliare l'assessore alla Casa e alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti.