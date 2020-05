Fase 2: Sala, prima giornata ordinata. Indebitamento e affitti da rivedere

La prima giornata della Fase 2 e' stata "sufficientemente ordinata". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato a Radio 24 in 24Mattino. Anche se "adesso i nodi vengono al pettine - ha spiegato -: i negozi hanno cominciato a lavorare bene ma la difficolta' sta nei ristoranti, che con le regole che devono applicare sono in grandissima difficolta'. E' la parte che fara' piu fatica". "Milano è una città che potrebbe tranquillamente indebitarsi per far fronte alle necessità dei suoi cittadini ma le regole non lo permettono e le regole, a mio avviso, vanno cambiate", ha detto Sala. "Io non voglio toccare un servizio che sia uno perché abbiamo vincoli di bilancio - continua - Abbiamo un debito che prima della pandemia addirittura lo avevo ridotto del 10%. Un Comune come Milano ha 3,3 miliardi di debito ma ha un patrimonio che vale anche di più, ma le regole permettono alle amministrazioni di prendere debito per fare investimenti e non per la spesa corrente. Ma io non voglio tagliare la spesa corrente, i servizi di chi è in difficoltà, è giusto per i milanesi, perché se Milano era diventata quello che era - e adesso bisogna riprovarci - la riconoscenza va ai cittadini". "La mia preoccupazione è che, come ampiamente previsto ma ora lo stiamo toccando con mano, qui andiamo verso una crisi economica e sociale profonda. Inizieranno le manifestazioni in piazza e la difficoltà di tante tante famiglie. La mia azione si concentrerà lì. Ne stiamo discutendo con il governo".

Milano, Sala: affitti scenderanno

"Sento tanti ragazzi che non ce la fanno a pagare gli affitti, non solo in centro. I prezzi sia delle vendite che degli affitti delle case a Milano scenderanno perché sennò non ce la si fa. E penso anche a tutte le attività commerciali, ai negozi, ai ristoranti... in questo momento, avendo ridotto così tanto il reddito, non possono pagare questi affitti", ha aggiunto il sindaco di Milano.

Sala: Governo si è mosso bene, rivedere compagine ministeriale

"Il governo sta cercando di fare quello che puo'. E, al momento si'" e' un'azione valida quella del governo, commenta il Sindaco Sala. "E anche Conte per l'esperienza che ha dovuto maturare in frettissima non si e' mosso male". "La mia preoccupazione e' per ottobre - ha aggiunto -, quello sara' il mese critico per l'Italia. E' possibile che le agenzie di rating facciano un down grade al nostro Paese e quindi esplode lo spread e aumenta il tasso di interessa. Per questo mi sono permesso di dare un consiglio al presidente Conte, posto che a oggi non vedo grandi alternative a questo governo, pero' deve rinforzare la sua struttura il suo sistema: la collaborazione tra tecnici e politici funziona per un breve periodo; non e' che la compagine ministeriale non possa essere rivista". Un rimpasto? "Non lo chiamerei rimpasto - ha replicato - ma chiedo al premier di fare una una riflessione quando il vento diventera' forte, le difficollta' saranno enormi, se non avra' bisogno di avere davvero i migliori italiani al suo fianco".

Fase 2: Sala, a Milano mafia c'e', siamo molto attenti

"Al momento non abbiamo segnali che ci possano far dire che la situazione e' peggiorata ma certamente il problema c'e', inutile negarlo. Chi ha il coraggio di sostenere che la mafia non ci sia a Milano o al nord e' un folle. E' chiaro che c'e' e va fronteggiata", spiega Sala. "La mafia sta nei campi nella raccolta dei pomodori al sud ma anche nelle gradi citta'. Siamo molto attenti su questo tema" ha aggiunto, precisando che anche se per adesso non ci sono casi, "nel dialogo con prefetto e questore questo e' uno dei punti di attenzione".

Fase 2: Sala, usiamola per test nuova mobilita' a Milano

Quanto al trasporto pubblico Milano sta "puntando a un cambiamento del sistema di mobilita': stiamo favorendo le biciclette", sottolinea il primo cittadino. "Milano non e' una citta' grande, e' in piano. Questo periodo non vogliamo solo subirlo, ma usarlo per sperimentare nuove modalita' - ha aggiunto - . Questo rende felici tanti ma scatena le polemiche degli automobilisti. Li capisco ma le grandi citta' del mondo stanno andando in quella direzione. Milano ci deve provare. Usiamo questo periodo come test".

Fase 2, Sala: intendiamo aprire la summer school il 15 giugno

"Noi intendiamo aprire le summer school dal 15 giugno, quando finiscono le scuole", ha annunciato il sindaco di Milano. Certo ci sono degli aspetti da esaminare bene, come quello della sanificazione, ma "oggi quello che ci dice la scienza e' che la carica virale e' abbastanza bassa, si e' ridotta la possibilita' di trasmissione" ha aggiunto Sala. Dunque "se si utilizzano di piu' gli spazi aperti, si mettera' in campo alla milanese una collaborazione tra comune, oratori associazioni. Noi dovremo a puntare non a ospitare tutti i bambini milanesi ma quelli i cui genitori sono al lavorano io penso che ce la faremo".

Fase 2, Sala: Troppa gente in giro? Naturale, non possiamo controllare tutti

"I più fragili e timorosi si rintanano in casa e continuano a segnalare assembramenti o che c'è troppa gente in corso Garibaldi o al parco nord: che la gente stia in giro in questo momento è naturale, non dobbiamo spaventarci. Il tema è il rispetto delle regole e non è semplicissimo. E' complesso controllare una città da 1milione e 400mila abitanti, 1700 km di strade e 25 milioni di mq di verde". Così sindaco di Milano. "A me non piace scaricare la responsabilità sui cittadini ma da questo punto di vista è illusorio pensare che noi si possa correre dietro a tutti, in questo momento non c'è il 'guardia e ladri', bisogna chiamare alla responsabilità del singolo. Poi - conclude Sala - a volte si interviene, si fanno un po' di multe ma non è semplice. Nella stragrande maggioranza vedo comportamenti virtuosi".