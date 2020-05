Fase 2: Sala, situazione Milano ampiamente sotto controllo

"La situazione stamattina e' stata ampiamente sotto controllo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook dalla Sala operativa Atm, nel primo giorno della Fase 2. Il primo cittadino ha aggiunto che si avra' "anche maggiore attenzione nei prossimi giorni. La preoccupazione per la ripartenza c'era e il servizio e' stato buono e i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente".

Sala ha sottolineato che comunque sono stati "bloccati i tornelli della metro in poche occasioni, soprattutto in concomitanza con arrivo dei treni regionali, per esempio a Sesto, a Porta Genova, ad Affori, ma direi ampiamente positivo". Inoltre, ha aggiunto Sala, "anche in superficie sono stati fatti una decina di salti di fermata perche' c'era gia' troppa gente a bordo e il blocco di una vettura perche' c'era una persona senza mascherina. Comincio a ringraziare i milanesi perche' c'e' stata una grandissima collaborazione, e' importante prepararsi al mezzo pubblico, quindi uscire di casa prima, cosa che e' stata fatta".

"Oggi la situazione clinica-medica e' sotto controllo, ci siamo meritati di cominciare questa fase 2, andiamo avanti con comportamenti adeguati", ha detto il sindaco di Milano,. "Siamo partiti bene - ha aggiunto il primo cittadino - anche se i numeri cresceranno nei prossimi giorni e cresceranno significativamente dal 18, quando riapriranno una parte importante dei servizi commerciali. Abbiamo quindi del tempo per mettere a punto il tutto e per vedere una ripartenza ancora piu' compiuta della nostra citta', nella speranza che i contagi rimarranno sotto controllo".