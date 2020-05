Fase 2: volantini mezzi pubblici di Milano "nel mondo tutto e' cambiato"

Il personale di Atm nelle stazioni della metropolitana ma anche dei mezzi di superfici distribusice informazioni sul distanziamento e volantini in cui viene spiegato che "nel mondo tutto e' cambiato". E' evidente il dispiegamento di forze dell'azienda del trasporto cittadino di Milano per avviare la Fase 2 della pandemia Covid nel suo primo giorno. La brochure destinata ai passeggeri si richiama a "un viaggio diverso". "Nel mondo tutto e' cambiato" spiega il testo, e quindi "dobbiamo adeguarci a tempi e modi di viaggiare diversi". "Noi di Atm mettiamo in campo tutte le nostre persone, schieriamo l'intera flotta e sanifichiamo tutti i mezzi e le stazioni", prosegue l'avviso, ma "e' importante la collaborazione di tutti: tieni la distanza e usa la mascherina".