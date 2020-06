Fase 3 e Stati Generali, Sala: "Italia ha bisogno di ripensarsi"

"Il Paese ha bisogno di ripensare a se stesso per il suo futuro, ma noi non siamo un Paese o un sistema politico che sa programmare a dieci anni. E' inutile fingere che lo siamo. Per cui serve consapevolezza che il breve periodo e' importante. Adesso e' troppo difficile perseguire processi di lungo periodo. Serve stare sul breve perche' questa estate non sia sprecata". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione della stagione estiva della Triennale di Milano. Sala ha detto di aver "sentito il ministro della Cultura, Dario Franceschini ieri", che ha giustificato la sua assenza all'evento di oggi a Milano, in una data simbolica in cui riaprono teatri e cinema dopo l'emergenza Covid: "Mi ha detto che non ci sarebbe stato per via degli Stati Generali. E questo e' un po' il momento in cui se uno non va agli Stati Generali, sembra ci sia un motivo particolare per non andarci", ha riferito Sala. Che pero' ha richiamato: "Ma e' importante essere nei luoghi dove ci si riattiva e dove si da' un segno importante, come qui in Triennale".