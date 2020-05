Coronavirus fase 2, Sala vs Salvini e De Luca: "No ruspe e lanciafiamme" VIDEO

Fase due, Sala contro Salvini e De Luca: "No a ruspe e lanciafiamme..."

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, polemizza a distanza col leader della Lega, Matteo Salvini e il 'governatore' della Campania, Vincenzo De Luca, e invita a seguire la 'via milanese', quella della responsabilita' e della collaborazione, per la Fase 2. "E' sbagliato dividersi tra buoni e cattivi. Dobbiamo vincere insieme. Serve collaborazione - dice - le ruspe e i lanciafiamme sono finiti. Li hanno usati tutti Salvini e De Luca, la via milanese e' la collaborazione".