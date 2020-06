Fase tre, Sala: "Stop smartworking, attenzione a giovani e donne". VIDEO

Fase tre, Sala: "Stop smartworking, attenzione a giovani e donne"

"Questo lockdown ci ha insegnato lo smartworking e ne ho fatto ampio uso in Comune, ma ora e' il momento di tornare a lavorare, perche' l'effetto grotta per cui siamo a casa e abbiamo lo stipendio, ha i suoi pericoli". E' il "consiglio" del sindaco di Milano Giuseppe Sala, contenuto nel video messaggio quotidiano su Facebook, nel quale riflette sul problema della mancanza di occupazione soprattutto per le fasce piu' deboli in questo caso, come i giovani e le donne. "Non ho ricette auree - ammette - ma sto cercando di fare il possibile per ridurre la perdita di lavoro che sta avvenendo nella mia citta' e anzi per creare nuove occasioni di lavoro". "Ovviamente tutto va contestualizzato con la situazione sanitaria - si affretta a precisare Sala -. Anche da questo punto di vista pero' suggerisco di leggere" quello che dice oggi in una intervista "il professor Giusepppe Remuzzi del Mario Negri, bergamasco che ha vissuto in pieno quella che e' stata la pandemia. Remuzzi dice che 'la carica virale oggi e' molto bassa'. Semplificare e' rischiosissimo e io non lo voglio fare, sminuire il potenziale problema e' altrettanto rischioso, pero' riflettiamoci, a mio giudizio oggi e' il momento di tornare a lavorare" conclude.

Nel quotidiano video pubblicato sui social, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha richiamato l'attenzione sui giovani e sulle donne, "le parti piu' deboli" da un punto di vista lavorativo. "L'Italia e' ancora una Repubblica fondata sul lavoro?", si e' chiesto Sala, citando un articolo di Giovanni Belardelli pubblicato oggi dal Corriere della Sera. "Non e' il caso di essere nostalgici, ma e' il caso di guardare in faccia la realta' e la realta' e' una realta' per cui soprattutto per le parti piu' deboli dal punto di vista del lavoro, i giovani e le donne, c'e' una seria ipoteca sul loro futuro e quindi dobbiamo occuparcene. Questo e' assolutamente fuori di dubbio", ha osservato il sindaco.