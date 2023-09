Fashion e cibo, nuove acquisizioni. Ecco i ristoranti "griffati" di Milano

Nei giorni della Fashion Week si rinforza il rapporto tra ristorazione e brand della moda. Che segue una serie di acquisizioni nel settore food da parte di marchi del fashion. Gambero Rosso fa l'esempio della Pasticceria Marchesi, a Corso Magenta, Via Montenapoleone e in Galleria Vittorio Emanuele II, acquisita dal gruppo Prada o del gruppo del lusso LVMH che riunisce brand del calibro di Louis Vuitton, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Givenchy e Dior, che già da anni investe nell'hotellerie di lusso e nel food & wine, con marchi quali Ruinart e Moet&Chandon ma anche store come La Grande Epicerie De Paris e ora anche Cova Milano a Via Montenapoleone.

Gambero Rosso riporta una serie di locali che viaggiano a metà tra fashion e cibo di qualità

Tra questi, Terrazza 12, a Milano, in via Durini, 28, ovvero il ristorante dell'hotel di casa Armani, guidato da Francesco Mascheroni. Che sa mescolare sapori nostrani e spunti internazionali – orientali soprattutto - sempre all'insegna di un misurato equilibrio di sapori, si tratti di foie gras o di trippa (ma di mare), di proposte vegetali (cui è dedicato un intero menu).

Il Ristorante – Niko Romito

Aperto da poco anche la sede di Roma, in piazza Augusto Imperatore - spiega Gambero Rosso - il Bulgari Hotel di Milano è l'avamposto meneghino della catena che ha, dalla sua, un cavallo di razza come Niko Romito a gestire l'offerta gastronomica. Nel ristorante che porta il suo nome (executive chef: Lorenzo Baldacci), una proposta pienamente italiana, ma che sa perfettamente declinare lo stile Romito.

Martini Bar Dolce & Gabbana

Nel bel mezzo delle strade dello shopping milanese, un locale che unisce due grandi nomi del made in Italy, marchi noti in tutto il mondo e simbolo del lifestyle tricolore. Lo stile è quello D&G. Sicule e più in generale mediterranee le proposte gastronomiche che prendono a piene mani dai profumi e sapori del sud per piatti immediati, golosi, da accompagnare alla lista dei drink.