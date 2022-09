Fashion Week, Alessandro Enriquez racconta la sua Sicilia

Alessandro Enriquez nella nuova collezione Primavera/Estate 2023 racconta la “sua” Sicilia e la “sua” Palermo, dandone una versione intima e personale, attingendo dai valori della famiglia e il calore umano, che lega, avvolge e avvicina tutto e tutti. I tesori della città di Palermo più cari al designer, anticipati già nella Resort collection presentata a Palermo in occasione di Santa Rosalia, si pongono in primo piano come motore d’ispirazione e insieme protagonisti di collezione: dal liberty di Ernesto Basile in chiave pop, alle maioliche e malachiti verdi e azzurre, alla maestosità del Teatro Massimo, ai capolavori dolci del Chiostro di Santa Caterina, i 4 canti di città, ad infine, dulcis in fundo, cassate e Caffè di Sicilia, per un menù alla moda.

Duchesse realizzata con un filato 100% riciclato

Menzione speciale va ai bellissimi pomodori la cui stampa si sviluppa in un pacchetto cuori, protagonisti assoluti delle stampe nelle loro svariate sfumature di rosso e che in Sicilia si chiamano pumurammuri, di derivazione francese Pomme d’amour, la prima regione italiana che conobbe la pianta grazie alla diretta influenza spagnola sull’isola, e da cui infatti provengono le ricette italiane più antiche a base di questo incredibile frutto. Partendo dagli anni ’50 fino ad arrivare agli anni ’90 Alessandro rivisita le silhouettes mixandole tra loro. Sete, viscose e cotoni sono i materiali impiegati per la realizzazione della collezione, che gioca sui contrasti di texture in abbinamento: la fluidità del crepe de chine abbinata alla croccantezza del popeline di cotone o alla duchesse luminosissima realizzata con un filato 100% riciclato. Il lino, a tratti spigoloso, viene arricchito dalle stampe e si abbina ad una viscosa quasi impalpabile.

Maxi skirt e maxi capispalla giocano con tutte le stampe

Maxi skirt e maxi capispalla giocano con tutte le stampe mixandosi nei look con le camicie, gonne a pieghe “Very Enriquez” e abiti con inserti plissè, si mescolano con completi unisex in cady dagli inserti “ondosi”, a richiamare i movimenti del mare di Sicilia. A completamento della collezione un pacchetto di capi in tinte unite, abiti e camicie, che matchano tra loro in vivaci abbinamenti color block. Impunture rigorose che ricordano quelle degli accessori si abbinano alle plissettature e a sinuose rouches, per una proposta non più stampata ma movimentata nella costruzione stilistica dei capi. I colori di stagione sono accesi e vibranti: ci sono il rosso del corallo, il verde brillante di un prato bagnato e il giallo accesso e caldo dei limoni. Gli azzurri si declinano in più nuances, c’è un delicato cielo e un deciso turchese, il bianco si fa opporre da un nero profondo quasi solido.

Tutto diventa Enriquez inspired, come un marchio di fabbrica riconoscibile sui tessuti, nelle grafiche, nelle forme e nei colori, che rendono anche questa collezione un piccolo tributo alla vita, all’amore. Tutto sa d’amore! Tutto ha un sapore agrodolce, contrastato, frizzante!