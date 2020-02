Fashion Week Milano al via con uno stilista cinese

La settimana della Moda milanese ha preso il via ieri sera con le sfilate di Han Wen, un giovane stilista cinese che abita a New York. Un modo simbolico per mostrare vicinanza alla Cina alle prese con le restrizioni per il Coronavirus. L'iniziativa dal nome eloquente 'China we are with you' ideata dalla Camera Nazionale della moda italiana prevede (accanto al palcoscenico dedicato a Han Wen), moltissimi collegamenti video che permetteranno ai buyers ma anche ai giornalisti e agli appassionati del settore di seguire le sfilate momento per momento.

Come spiega i presidente della Camera nazionale della moda italiana Carlo Capasa "Apriamo le sfilate questa sera con un designer cinese che vive a New York, a testimonianza di come noi vogliamo lanciare un ponte verso questo paese che per noi e' molto importante". "Manderemo in Cina - continua - attraverso tanti canali tutti i contenuti, le sfilate, gli eventi e le presentazioni. Faremo vivere a tutti i cinesi che vogliono partecipare alla Settimana, ai consumatori e ai giornalisti, l'esperienza della Fashion week sia pure in modo virtuale. Di contro portiamo qui otto ragazzi cinesi che virtualmente mostrano le loro collezioni. Anche i pochi capi che hanno fatto li presentiamo".

Milano Moda Donna Autunno/Inverno 2021 prevede 56 sfilate, 96 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 34 eventi in calendario di cui 27 eventi moda e 7 eventi culturali moda per un totale di 188 appuntamenti. Debuttano per la prima volta nel calendario di Milano Moda Donna Ports 1961, Gilberto Calzolari e Vi'en, entrambi supportati da CNMI. Presentano per la prima volta: Moon Boot, Giordano Torresi e Patrizia Pepe. Grazie al supporto di CNMI sfileranno Alexandra Moura, Marco Rambaldi e Simona Marziali