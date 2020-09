Fashion week, Valentino torna a sfilare a Milano dopo 13 anni

Valentino sfilerà a Milano il 27 settembre, penultimo giorno della settimana della moda di Milano. Un evento che non accadeva da 13 anni. La celebre maison diserta dunque in via eccezionale Parigi. I motivi sono naturalmente legati alla pandemia Covid. "La situazione attuale che stiamo vivendo ci ha forzato a prendere una decisione inusuale. Credo che in questo periodo storico sia di fondamentale importanza rimanere concentrati sul lavoro da compiere. Milano è una nuova opportunità, un grande progetto che sto sviluppando con i miei team, sul concetto di identity", sono le parole dello stilista Pierpaolo Piccioli riportate dal Corriere di oggi. A Milano oltre a Valentino ci saranno anche Armani, Dolce e Gabbana, Versace e Prada. Assente Gucci, che posticipa ad ottobre.