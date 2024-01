Fausto e Iaio, il sindaco Sala chiede in Procura la riapertura delle indagini

Omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, il sindaco di Milano Beppe Sala ha presentato formalmente in Procura la richiesta di riaprire le indagini. La morte di Fausto e Iaio, militanti di sinistra, risale al 18 marzo del 1978. L'annuncio giunge oggi dal consigliere comunale del Pd Rosario Pantaleo durante i lavori dell'Aula. Il 29 maggio scorso, con un voto bipartisan, l'assemblea di Palazzo Marino ha approvato una mozione "affinché ci fosse l'impegno del sindaco a contattare la Procura della Repubblica per chiedere la riapertura delle indagini sulla vicenda degli omicidi di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci: il sindaco lo ha fatto, attendiamo adesso il riscontro della Procura della Repubblica, che sarebbe molto importante se fosse positivo", le parole del consigliere del dem, come riferisce LaPresse.