Fdi contro le carriere alias a scuola. Paladini: 'Ennesimo attacco transfobico'

"La richiesta al Ministero è di intervenire in ragione del contrasto alla diffusone della carriera alias nelle scuole, che desta giusta preoccupazione nelle famiglie, attesa l'innaturale ideologia volta alla fluidità di genere". Le parole arrivano da una lettera che il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Pietro Macconi, ha inviato ad alcune scuole lombarde. Un invito a bloccare le carriere alias ovvero la possibilità da parte di una persona di trascrivere il suo nome secondo il genere, e non il sesso, di appartenenza.

Oltre alla lettera agli Istituti, Fdi è pronta a portare la mozione nella seduta del Consiglio regionale del prossimo 12 settembre. Luca Paladini, consigliere regionale e portavoce del movimento "I Sentinelli", promette battaglia.

Paladini ad Affari: "Attacco alla libertà e all'indipendenza scolastica"

Contattato da Affaritaliani.it Milano, afferma: "E' un modo abbastanza esplicito per lasciare intendere che loro faranno una lista di proscrizione per denunciare gli istituti che applicano la carriera alias. Si tratta di un attacco alla libertà e all'indipendenza scolastica. Molte scuole hanno adottato la carriera alias e loro le hanno già raccolte per poterle attaccare".

Lunedì 11 settembre, alle 18, una manifestazione di tutte le associazioni e degli studenti contro la mozione

Per Paladini, le lettere e la mozione sollevano due questioni: "Da un lato viene minata l'autonomia scolastica, dall'altro si attacca la libera scelta delle persone". Lunedì 11 settembre, alle 18, ci sarà una manifestazione di tutte le associazioni e degli studenti contro la mozione. "Daremo battaglia in aula in modo assolutamente netto - aggiunge Paladini. Contiamo che un pezzo della maggioranza, formata da consiglieri di Fdi, possa appoggiarci. Auspico che ci sia una presa di coscienza che si mina l'autonomia scolastica e che si lede il diritto di una persona che non si riconosce nel corpo".

Pride, Paladini: "All'estero, tranne che in Ungheria e Polonia, i rappresentanti di destra sfilano in prima fila"

Quella contro le carriere alias si presenta come un altro attacco di Fratelli d'Italia alla comunità Lgbtqi+. L'ennesimo dopo il patrocinio negato da Regione al Pride: "Quando ho proposto il patrocinio, mi hanno risposto che non sono queste le cose importanti. Dichiarano di non essere omofobi, transfobici ma sul pride sono contro. Si basano su stereotipi: la trattano come una carnevalata. E, invece, all'estero, tranne che in Ungheria e Polonia, i rappresentanti di destra sfilano in prima fila".

"La destra ha posto come argomento identitario un attacco alla comunità Lgbtqi+"

Per Paladini, rispetto al Pride, la mozione contro le carriere alias è "un attacco diretto". Che segue altri provvedimenti dello stesso calco ideologico: "La destra ha posto come argomento identitario un attacco alla comunità Lgbtqi+. Le famiglie omogenitoriali vengono attaccate, non si può che un giorno arrivi una lettera e una persona non sia più genitore. Una forma di violenza a gamba tesa contro la comunità".

Gpa, il leader dei Sentinelli: "Diventata abominio da quando il 10% ne fa ricorso"

Che passa anche dal governo nazionale. A partire dal tema della gestazione per altri, su cui è stato presentato un disegno di legge che vuole bollarla come reato universale. Anche qui Paladini è duro: "Siamo di fronte a una cosa prettamente ideologica, è diventato un tema quando l'hanno adoperata dagli omosessuali. Quando la usavano gli eterosessuali, non era osteggiata. E' diventata abominio da quando il 10% ne fa ricorso. Resta un tema delicato. Io per primo credo che vada regolamentata per non mercificare il corpo della donna. Ma, nei fatti, la gpa è diventata strumentale". E ora anche sulle carriere alias I Sentinelli avranno da lottare.