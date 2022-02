Fdi-Lega, la guerra è a Como. A Sesto grande bagarre nel centrosinistra

Fdi-Lega, la guerra è a Como

Scaricherà là, su Como. Prima di tutto sulle amministrative che si terranno tra pochi mesi. La lite tra Fratelli d'Italia e Lega avrà epicentro nel regno (ancora per poco) di Mario Landriscina, un civico vicino alla Lega del quale Fdi osteggia la candidatura. Ma pure il Carroccio pare non sia affatto contento. E quindi? Quindi guerra aperta.

Elezioni a Monza: scaramucce nel centrodestra

Più vicino al capoluogo ci sono poi due luoghi dove qualche scaramuccia ci potrebbe essere. Il primo è Monza, dove il sindaco uscente Dario Allevi arriva proprio dall'esperienza di An, poi finito in Forza Italia. Lui rassicura: "Non ci sarà nessuna scossa. Abbiamo ufficializzato la ricandidatura subito dopo la pausa natalizia, avendo preventivamente parlato con i livelli di tutti e tre i partiti. Non ho fatto mezzo rimpasto, non ho avuto un momento di frizione. Qui si va avanti tranquilli". Indubbiamente Dario Allevi, tra i tre sindaci che vanno al voto, è quello più tranquillo perché Monza non è una città tradizionalmente schierata con il centrosinistra, ma ha cambiato più volte colore.

A Sesto San Giovanni in difficoltà il centrosinistra

Dove si potrebbe pensare che la destra sia in difficoltà è Sesto San Giovanni. Chiamata la Stalingrado d'Italia, per la prima volta ha cambiato colore cinque anni fa, con Roberto Di Stefano sindaco e Monica Chittò sconfitta. Dopo cinque anni non è il centrodestra, malgrado i conflitti a livello nazionale, ad essere in difficoltà: "Se ci saranno scaramucce saranno puramente elettorali - spiega ad Affari Roberto Di Stefano, il sindaco - Per il resto io ho in giunta un assessore di Fratelli d'Italia fin dall'inizio, anche se non avevano una rappresentanza consiliare. Quindi, da parte mia non ci sono problemi". La tranquillità di Di Stefano è dovuta anche al fatto che il Pd è in altissimo mare. Tensioni forti dilaniano il partito, al punto che in una chat il segretario locale Tremolada ha informato che Silvia Roggiani, la segretaria metropolitana, aveva stoppato la procedura per arrivare alle Primarie. Il motivo? Tentare per 10 giorni di allargare l'alleanza, che ad oggi è rigidamente "di sinistra", con Pd, Sinistra Italiana, Articolo 1, Verdi e una lista civica ancora non costituita.

A Sesto San Giovanni un modello Sala al contrario

L'obiettivo è di riuscire a includere Azione e Italia Viva, che secondo rumors avrebbe provato - invano - a chiedere a Vimercati di candidarsi alle Primarie. Allo stesso modo il Pd aveva pensato di chiedere a Fabio Terragni, che però pare non abbia dato la sua disponibilità. Il partito locale intanto è diviso: da una parte il capogruppo in consiglio Lombardo vorrebbe puntare su Umberto Leo, che però è inviso a Giorgio Oldrini e a Monica Chittò. Insomma, i Balcani. Eppure pare che proprio a Sesto si stia realizzando un modello Sala al contrario: così come il Beppe milanese ha di fatto osservato il centrodestra autodistruggere qualunque possibilità di riconquistare il capoluogo, allo stesso modo Di Stefano sta alla finestra a godersi lo spettacolo. Insomma, a queste latitudini gli scontri tra Fratelli d'Italia e Lega sembrano non importare più di tanto. Perché a sinistra è guerra atomica e stallo totale.

