Fdi punta molto su Lombardia. Comitato affianca Fontana

Rush finale nei partiti per la definizione delle liste in vista delle Regionali in Lazio e Lombardia. La scadenza per la presentazione delle candidature e' fissata per sabato e le formazioni stanno limando le liste e chiudendo le ultime trattative in vista delle consultazioni in programma domenica e lunedi', 12 e 13 febbraio. Ecco una panoramica delle candidature decise dalle due principali coalizioni. Il centrodestra si presenta unito e sostiene Attilio Fontana, in Lombardia, e Francesco Rocca, in Lazio. Mentre M5s, Pd e Terzo Polo si presentano con 'alleanze variabili'. In Lombardia, i dem e i pentastellati corrono per Pierfrancesco Majorino; il Terzo Polo sostiene Letizia Moratti. Nel Lazio, Pd e Azione-Iv appoggiano Alessio D'Amato; M5s la 'sua' candidata Donatella Bianchi.

Oltre alla possibilita' di 'riprendersi' la Regione Lazio, il partito-guida del centrodestra al governo, Fratelli d'Italia, punta molto sul risultato in Lombardia, dove sostiene la ricandidatura del governatore leghista uscente Fontana. Qui, Giorgia Meloni conta di confermare, per la prima volta alle Regionali, le cifre che danno FdI in forte crescita, con consensi che potrebbero triplicare quelli degli altri alleati di centrodestra, Lega e Forza Italia. Al Pirellone, FdI candida tutti i consiglieri uscenti e, tra i nuovi 'acquisti', l'ex commissario nazionale del movimento giovanile di Forza Italia, Marco Bestetti, il consigliere comunale milanese, eletto con Milano popolare, Matteo Forte, ed Edoardo Bernardelli, figlio di Roberto, patron dell'Hotel Cavalieri, ex deputato leghista, poi fondatore di Grande Nord.

In corsa anche Vittorio Feltri, che, dopo aver superato la malattia che lo ha costretto a dimettersi da consigliere comunale, ha deciso di candidarsi in Regione, e lo scrittore Stefano Zecchi. Tra i candidati uscenti che corrono nuovamente per un posto al Pirellone, l'assessore bergamasca Lara Magoni, Marco Alparone e Franco Lucente. In corsa anche Francesca Caruso, assessore alla Sicurezza a Gallarate, nel Varesotto, e, a Monza, Federico Romani, figlio dell'ex dirigente forzista, poi 'totiano', Paolo. "Non bisogna mettere il carro davanti ai voti, FdI chiedera' una rappresentanza in giunta in base ai consensi ottenuti", spiegano dalla dirigenza lombarda del partito.

"Come partito abbiamo deciso di nominare un terzetto, guidato da Romano La Russa e due parlamentari, una sorta di Comitato deputato a fare campagna insieme a Fontana: sarà una campagna di coalizione. Tant'e' che l'assessore La Russa non si candidera' a consigliere, ma e' gia' stato indicato come uno dei nomi di FdI in giunta, nononostante il suo desiderio di correre. Abbiamo bisongo di qualcuno che faccia da 'spalla' al candidato presidente e abbiamo indicato questo Comitato con due deputati e un futuro assessore". FdI presentera' la lista domani alle 15:30 a Palazzo Lombardia, mentre sabato aprira' la campagna elettorale con un grande evento cui parteciperanno Meloni e diversi ministri.