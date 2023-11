Fdi, rumors di Affari: Giorgia Meloni pensa a cambi in Lombardia

Fdi, rumors Affari: Giorgia Meloni pensa a cambi in Lombardia

Ancora non è chiaro che cosa stia succedendo, ma i rumors sono sempre più forti: potrebbero esserci cambi importanti nel coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Secondo quanto registra Affaritaliani.it Milano, sono tutti convinti che qualche cambiamento possa arrivare anche prima delle elezioni Europee.

Da Giorgia Meloni una svolta forte in Lombardia

Quello che per adesso non è certo è se il cambio riguarda la coordinatrice Daniela Santanché oppure la struttura di vertice. Quel che invece appare assai più probabile è che Giorgia Meloni abbia deciso di dare una svolta forte in Lombardia senza aspettare l'appuntamento elettorale del prossimo anno.