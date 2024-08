Febbre da Padel: Viento raccoglie 180mila euro con il crowdfunding e apre uno store a Milano

Viento Padel, azienda italiana che offre racchette, abbigliamento e attrezzature design-based per il padel e pickleball ha chiuso con successo la campagna fundraising avviata per trenta giorni su Mamacrowd. Gli oltre 180.000 euro sottoscritti da 63 investitori andranno a finanziare il piano di crescita dell’azienda milanese fondata da Davide ed Emanuele Colla.

Viento Padel, i progetti di sviluppo dell'azienda milanese

Innovazione e ricerca in prodotto, risorse umane per l’allargamento del team e potenziamento del marketing sono alcuni dei pilastri indicati nel piano di sviluppo di Viento Padel. In particolare, è prevista l’apertura di uno store fisico nella città di Milano e di ulteriori temporary stores nelle principali città europee. Per quanto riguarda le strategie di marketing è in programma l’introduzione di nuovi giocatori Pro nel Viento team con l’obiettivo di accrescere l’influenza nell’industria del Padel. Sotto il profilo economico, il forecast dei ricavi è proiettato a 8,4 milioni di euro nel 2028 con Ebitda a 1,1 milioni di euro.

Viento, con sede a Milano, è presente su vientopadel.com, un’e-commerce in continua crescita con oltre 2.000 contatti profilati per offrire un’esperienza di shopping personalizzata. Oltre ai prodotti di alta qualità per gli sportivi, Viento offre servizi personalizzati alle aziende come merchandising per eventi e benefit. Inoltre, sono state siglate sponsorizzazioni che oggi vedono Lautaro Membrini, giocatore argentino numero uno, Alvaro Cepero e Julia Polo, tra i primi 40 nel ranking mondiale, quali Ambassador che indossano abbigliamento e utilizzano accessori Viento Padel. Recentemente, infine, è stato siglato un contratto di distribuzione per espandere il brand nei mercati di Spagna, Portogallo e America.

Il padel in Italia: i numeri

Il Padel oggi è uno sport che sta conoscendo una crescita esplosiva in Italia. Incrocio tra tennis e squash. Dapprima confinata in club esclusivi e in poche città, questa disciplina stima 1,5 milioni di giocatori, perlopiù amatoriali. Secondo il World Padel Report 2024, nel nostro Paese si contano ormai 3.408 clubs e oltre 9.000 campi dove praticarlo, la metà dei quali affiliati alla Federazione Italiana Tennis e Padel. Nella Top 100 Players Ranked figurano 7 giocatrici e 5 giocatori italiani.