Fece a pezzi Carol Maltesi: Davide Fontana punta al rito abbreviato

Assassinio di Carol Maltesi: il killer Davide Fontana punta al rito abbreviato per sfuggire alla condanna all'ergastolo. E' fissata per il 13 ottobre l'udienza davanti al gup di Busto Arsizio, ma la strategia della difesa del 43enne è già trapelata. L'avvocato Stefano Paloschi ha infatti depositato un richiesta articolata per ottenere il "il rito alternativo subordinato all'annullamento delle circostanze aggravanti", che comportano una possibile condanna all'ergastolo. Come spiega Repubblica, infatti, se il reato contestato prevede la condanna a vita non è possibile accedere al rito abbreviato, che ridurrebbe di un terzo la pena.

Le accuse nei confronti di Davide Fontana

Le accuse sembrano tuttavia pesanti come macigni: il 43enne nel marzo del 2021 ha ucciso e fatto a pezzi la 26enne, sua partner anche nella realizzazione di video hard amatoriale. Lo ha fatto seguendo un piano lucido per occultare per mesi il delitto, facendo sparire il corpo e cercando di depistare le indagini. La follia omicida del killer sarebbe esplosa alla notizia che la giovane aveva intenzione di lasciare Rescaldina e dividersi tra il Veronese e Praga. Una scelta che Fontana non avrebbe accettato, invitando Carol per un video amatoriale comprendente un gioco erotico, durante il quale la colpì a morte in testa con un martello. Quindi, la messinscena, con tanto di furto di identità, spacciandosi per la giovane al telefono.