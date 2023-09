Fece irruzione al Carrefour di Assago uccidendo un cassiere: chiesti 20 anni

La Procura di Milano ha chiesto 20 anni di reclusione e tre di liberta' vigilata per Andrea Tombolini, il 46enne che il 27 ottobre del 2022 fece irruzione dentro il Carrefour di Assago, accoltellando diverse persone e causando la morte di un cassiere. L'uomo, affetto da problemi psichici, era stato fermato dall'ex calciatore dell'Inter, Massimo Tarantino. La perizia psichiatrica, discussa nel corso delle indagini coordinate dal pm Paolo Storari davanti al gip Patrizia Nobile, aveva escluso il vizio di mente. Le accuse per l'uomo sono di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni. Il gup Silvia Perrucci non ha concesso le attenuanti generiche. "Mi dispiace, non so cosa mi e' preso", ha riferito l'uomo davanti al giudice nel corso del processo con rito abbreviato.