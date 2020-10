FederlegnoArredo, Claudio Feltrin nuovo presidente

E' Claudio Feltrin il nuovo presidente di FederlegnoArredo, la Federazione italiana che rappresenta le aziende del settore legno-arredo, eletto oggi dall'Assemblea generale che ha confermato il voto di designazione del 15 settembre scorso. Presidente e amministratore delegato di Arper Spa, azienda di design trevigiana che crea sedute, tavoli e complementi di arredo per la collettivita', il lavoro e la casa, dal 2014 Claudio Feltrin fa parte del Consiglio direttivo di Assarredo e nel 2017 ne diventa Presidente. E' membro del Consiglio di amministrazione di Federlegno Arredo Eventi SpA e da oggi e' alla guida di FederlegnoArredo per il quadriennio 2020-2024, succedendo a Emanuele Orsini. "Prima di tutto desidero rivolgere un ringraziamento sincero a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa avventura che, visto il momento storico che stiamo vivendo, e' tutt'altro che in discesa. Consapevole di questo - spiega Feltrin - credo che oggi piu' che mai la priorita' della nostra Federazione sia con 'Visione e azione' partire da una concreta analisi dei bisogni delle aziende associate, per agire con tempestivita' e incidere sulle scelte che ricadono sui nostri imprenditori. A tal proposito, ho ritenuto opportuno insieme a Federmobili inviare, non appena eletto, una lettera al Governo e ai ministri competenti affinche' la nostra filiera rimanga operativa qualunque sia lo scenario che ci troveremo di fronte nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto di poter continuare a produrre, vendere, consegnare e montare i nostri prodotti nel pieno rispetto delle norme anti Covid, come fatto fino ad ora. L'obiettivo non e' solo salvaguardare le nostre aziende e i loro lavoratori, ma permettere di produrre ancora Pil a uno dei settori trainanti per il Paese".