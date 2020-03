FederlegnoArredo: Milano e Firenze insieme per il bene del Made in Italy

In un momento di difficoltà per i nostri imprenditori e per l’economia del nostro Paese è doveroso da parte nostra fare sistema in ogni ambito. Ed è proprio in quest’ottica che questa mattina ho sentito al telefono l’assessore alla Cultura, alla Moda, al Design della città di Firenze Tommaso Sacchi, per confermare da parte nostra la piena disponibilità ad accogliere la loro idea di lavorare insieme ai due grandi appuntamenti che vedranno Milano e Firenze al centro del mondo: il Salone del Mobile e Pitti Uomo”, dichiara Emanuele Orsini, Presidente di FederlegnoArredo. “I calendari fieristici sono stati completamente rivisti e non soltanto in Italia e dobbiamo avere la forza e la generosità di trasformare le eventuali sovrapposizioni in opportunità. Noi siamo pronti a metterci al tavolo con la città di Firenze - spiega Orsini - e con gli amici della moda perché il nostro Made in Italy continui ad essere quella bandiera che tutto il mondo ci invidia”.