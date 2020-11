FederModaItalia: coi provvedimenti del Governo perdiamo 20 miliardi

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Con una locandina e una decisa richiesta di aiuti Federazione Moda Italia ha denunciato le condizioni di una delle categorie più penalizzate dai provvedimenti del Governo. “Non siamo fantasmi” è il grido di dolore dei negozi di moda. “A seguito dell'impatto dei Decreti del Presidente del Consiglio, i negozi di moda non vogliono sentirsi #fantasmi agli occhi delle #Istituzioni. Il settore #moda, importante pilastro dell'economia nazionale, è in grave #crisi. #FederazioneModaItalia #Confcommercio stima una perdita complessiva di 20 miliardi di euro di consumi nel solo #dettaglio moda a fine anno, con la #chiusura definitiva di 20 mila negozi in Italia e conseguente ricaduta sull’occupazione di oltre 50 mila addetti. Però siamo fantasmi. Nel senso che le Istituzioni non si accorgono dei gravi danni subiti dai negozi di moda che vivono di #collezioni #stagionali ed hanno investito ingenti #capitali in prodotti che rischiano di restare fermi sugli scaffali”, conclude la nota.