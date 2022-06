Fedez: "Chi c...o è Strehler?" E scoppia la bufera social. VIDEO

Fedez a Gerry Scotti: "Chi c...o è Strehler?"

Fedez: "Chi c...o è Strehler?" E scoppia la bufera social

"Chi c...o è Strehler?" Sta facendo molto discutere il sorprendente scivolone di Fedez che, durante la puntata del suo podcast Muschio Selvaggio con ospite Gerry Scotti, ha mostrato di non avere la più pallida idea di chi sia stato Giorgio Strehler. " "Io sto annuendo facendo finta di sapere chi sia…", ha detto quando Scotti lo ha nominato. Ancora peggio Luis Sal e il fratello, che hanno ironizzato: "Strehler, l'irreprensibile Strehler…", con Fedez che ha aggiunto infine: "Chi c... è Strehler, raga?".

Gerry Scotti ha spiegato con finta nonchalance che si stava parlando di "uno dei più grandi registi ed attori di teatro italiani". “Ah scusatemi", ha replicato Fedez.

Fedez e Strehler: interviene anche la Lucarelli

Il siparietto è divenuto virale e molti hanno stigmatizzato l'ignoranza del rapper, aggravato dal fatto che proprio a Milano il Piccolo Teatro è stato dedicato a Strehler. E' intervenuta su questo anche Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “Chi ca**o è STRELLER raga? Solo il più grande registra teatrale, colui che ha dato il nome allo storico teatro della tua città”. Altri hanno invece chiesto maggiore indulgenza per un artista tutto sommato ancora piuttosto giovane, il cui peccato di ignoranza può essere considerato relativamente veniale.