Fedez e Cristiano Iovino, c'è l'accordo: nessuna denuncia

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. Lo riferisce Ansa basandosi su conferme giunte da fonti legali in merito ad un'anticipazione comparsa su Dillinger News, sito di Fabrizio Corona, sul caso della presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano.