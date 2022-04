Fedez e Croce Rossa: un mezzo di medicinali per l'Ucraina

Parte sabato 9 aprile da Milano per l'Ucraina lo speciale furgone isotermico della Croce Rossa per il trasporto di medicinali donato dalla Fondazione Fedez alla Fondazione Italiana Diabete. Come spiega il rapper, a bordo "400 scatole di insulina per aiutare la parte di popolazione più fragile".

Fedez, aiuti tempestivi nei territori di guerra

I bombardamenti hanno distrutto ospedali, strutture sanitarie e farmacie ucraine rendendo difficile per la popolazione ucraina il reperimento di farmaci spesso indispensabili per la sopravvivenza. Lo rende nota la stessa Fondazione la quale spiega che "la decisione di acquistare un mezzo e di donarlo alla Croce Rossa Italiana e' nata dalla consapevolezza che in questo tipo di emergenze i trasporti sono un fattore determinante per far arrivare tempestivamente gli aiuti sul territorio colpito dalla guerra". I medicinali serviranno a coprire per un mese il fabbisogno di mille persone.

Fondazione Fedez, solidarietà durante il Covid

La Fondazione Fedez, ricorda Ansa, ha raccolto durante la pandemia diverse milioni di euro per il potenziamento del reparto di terapia intensiva Covid del San Raffaele, per poi aiutare i lavoratori dello spettacolo danneggiati dal lockdown.

