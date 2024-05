Fedez e l'aggressione a Cristiano Iovino, ecco il filmato del pestaggio

Aggressione a Cristiano Iovino, ecco il filmato del pestaggio

Dell'aggressione subita da Cristiano Iovino a Milano, nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, ci sarebbe almeno un video. Quelle registrato dalle telecamere del posto e pubblicato dal programma di Rete4 Zona Bianca.

La distanza - come riporta il Corriere della Sera - rende complicata l’identificazione degli aggressori, ma saranno le testimonianze dei vigilantes a integrare le immagini, permettendo di posizionare Fedez sul luogo dove sarebbe avveniuta l'aggressione. Il rapper, sempre secondo il Corsera, non solo sarebbe una delle sagome che scendono dal van nero, ma anche colui che per primo cerca di avvicinarsi al personal trainer.