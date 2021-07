Fedez esulta su Instagram: "Archiviata una querela di Codacons"

"Oggi una piccola vittoria: hanno archiviato una querela che mi aveva fatto il Codacons. Assolto quindi. E poi me ne restano mille...". Così Fedez ha commentato ieri in un video sulle sue storie di Instagram, con una piccola danza, l'archiviazione disposta dal gip di Milano Roberto Crepaldi dell'indagine per diffamazione contro di lui partita da una denuncia del Codacons del 17 aprile 2020. E cita il celebre brano in vetta alle classifiche, 'Mille', cantato da lui con Achille Lauro e Orietta Berti.