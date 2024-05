Fedez e la rissa, Di Gresy: "Non ero con lui quella notte. E siamo solo amici"

La notte folle di Fedez, denunciato per rissa dopo un blitz punitivo sfociato nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, è una vicenda sempre più intricata. Mentre gli inquirenti indagano ed il rapper nega un suo coinvolgimento (smentito tuttavia da diverse testimonianze), ora interviene anche Ludovica Di Gresy. La 22enne modella milanese che era stata indicata come la ragazza che era con Fedez alla discoteca The Club di Milano quando è scoppiato il diverbio che ha poi portato al pestaggio. La giovane, intervistata dal Messaggero, ha negato decisamente di essere stata in quella discoteca con il rapper: "Una falsità incredibile".

Così Di Gresy ricostruisce la sua serata: "Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco”.

Di Gresy: "Il bodyguard di Fedez è una persona gentile ed educata"

La 22enne nega dunque di poter essere stata la causa scatenante del litigio: “Non penso che la causa della litigata sia stata una ragazza, e sicuramente io non c'entro. Non so perché abbiano discusso e non mi interessa”. Di Gresy afferma di non conoscere Iovino ma sa invece chi è Christian Rosiello, che ha preso parte al "blitz": "E' il bodyguard di Federico. E' una persona gentile ed educata che svolge il suo lavoro”.

Ludovica Di Gresy: "Fedez? Siamo amici, niennte di più"

E i rapporti con Fedez? “Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli. Capisco che lui è famoso e attira queste situazioni. Ma non c'è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia”.