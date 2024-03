Fedez nel nuovo appartamento dopo la separazione da Chiara Ferragni

"Mi mancherai, soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere peli al suo interno. Cabina armadio fatta su misura.. già mi manchi”: con ironia Fedez ha salutato su Instagram il super attico in City Life in cui si era trasferito pochi mesi fa con Chiara Ferragni ed i figli. Ora il rapper, approfittando proprio dell'assenza della (ex?) moglie in vacanza a Dubai, è andato a recuperare le proprie cose assieme al padre Franco per iniziare il trasloco nella nuova abitazione. Un appartamento di 400 metri quadri in centro a Milano. Che Fedez ha mostrato in qualche altra Story. La casa è ancora decisamente spoglia. Dominano solo un grande divano grigio in soggiorno e... gli addominali del rapper che si è fatto un selfie in bagno.