Fedez, il solito pavido: fa la voce grossa sul web, ma ha paura perfino di Myrta Merlino

Fedez, il solito pavido. Fresco di contiano annuncio al prossimo Festival di Sanremo, il rapper (lo è ancora? Lo è mai stato?) si presenta nella splendida cornice del format YouTube Real Talk per far deflagrare una serie di barre al vetriolo contro tutti. O meglio, contro chi non gli va proprio giù. Ne ha, dunque, per Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, rea di avergli piazzato un inviato sotto casa per giorni dopo la separazione da Chiara Ferragni. A muso durissimo, in un programma registrato, si scaglia anche contro i giornalisti in generale, colpevoli di non rispettare il suo mai esercitato diritto alla privacy.

La stoccata al sindaco di Milano Beppe Sala (“Influencer con la fascia tricolore”) che, ci risulta, ai tempi in cui voleva assegnargli l’Ambrogino d’Oro, non gli stesse poi così sui maroni. E varie frecciate ad altri rapper, pure Emis Killa l’unico che ancora gli rivolge parole all’interno della scena, perché tutti sarebbero nati dalla fucina di talenti di Fedez, per partenogenesi. E oggi lo rinnegano, ingrati. Insomma, Federico Lucia non fa sconti. Continuando, però, a restituire l’impressione di essere un bimbo dell’asilo che sbatte i piedini in un ambiente protetto. Parole, parole, parole. Poi non possiede nemmeno il coraggio (ce ne vorrà molto?) per ‘affrontare’ Myrta Merlino in diretta vis a vis. Fa ridere? Sì, assai.

Fedez fa il duro, ma ha paura perfino di Myrta Merlino

Andando a memoria, l’unica volta che si è prestato a un’intervista tv in diretta, fu a ‘Che Tempo Che Fa’, chez Fabio Fazio, ovverosia l’unico noto per non fare domande mai, nemmeno sotto tortura. Non che Myrta Merlino possa rivelarsi un pitbull, certo, ma a maggior ragione, perché non andare da lei, spegnerla verbalmente in 5 minuti, regalarle un picco di share monumentale (forse) e chiudere la questione? No, Fedez preferisce recarsi a ‘Real Talk’, di fronte a due MC pazzi di lui che plaudono ogni suo respiro. E lì fa, incontrastato, la voce grossa contro tutto e tutti. Uno dei due timonieri della trasmissione, a un certo punto, si bulla, ancora emozionatissimo, di averlo incontrato quindici anni orsono, davanti al Tocqueville di Milano. Bevvero una boccia insieme, poi un po’ di freestyle tra ragazzacci, un momento di gloria. Che cuor di leone, Federico Lucia, a far neri tutti all’interno di una sorta di tempio a lui stesso consacrato. Chapeau.

Fedez torna a parlare anche di Ferragni (ma la privacy è importante)

Non mancano, ovviamente, barre dedicate alla oramai ex moglie Chiara Ferragni. Fedez rappa che per lei avrebbe venduto un rene, se non gli fossero già stati tolti “un po’ troppi organi”. Accenna, poi, ai sentimenti “un po’ tossici” che correvano oramai all’interno della scoppiata coppia. E torna a ribadire di aver mostrato sui social una vita perfetta che non gli apparteneva né che potesse avere una qualunque corrispondenza col reale. Infine, dedica qualche rigo alla nuova fiamma, promettendo di proteggerla dai giornalisti infami per non finire nel vortice di un nuovo tritacarne mediatico. Insomma, Fedez promette di farsi i cazzi suoi mentre, al solito, continua a raccontare tutto. Come, a quanto si mormora, farà pure sul palco dell’Ariston dove potrebbe presentarsi, stando ai pronostici, con un brano sulla separazione dei Ferragnez. Un cane che si morde la coda, nella speranza che prima o dopo ci possa fare la grazia di uscire da questo loop di ego e spocchia manifesta. Lo sappiamo, siamo dei sognatori.