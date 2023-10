Fedez racconta la depressione e sottolinea l'importanza della salute mentale

Sono passati solo pochi giorni dalle dimissioni di Fedez dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano e ancora meno dall'appello fatto per donare il sangue che ha portato centinaia di persone a mettersi in fila all'Avis.

Il rapper milanese ha portato l'attenzione su un altro aspetto fondamentale della salute:il benessere mentale.

A seguito della rimozione del tumore al Pancreas, Fedez racconta di essere caduto in una profonda depressione che lo ha portato ad avere attacchi ipomaniacali, come riportato anche da "Il Giorno".

Ipomania: di cosa si tratta?

Questi attacchi, chiamati anche episodi ipomaniacali, si manifestano con marcati cambiamenti dell'umore, aumento dell'energia, ridotto bisogno di sonno, irritabilità, aggressività, iperattività ed eccessi di autostima.

Si parla di ipomania per indicare una una 'mania lieve' in quanto non presenta sintomi psicotici.

Il cantante racconta della terapia che sta seguendo

Fedez ha parlato della terapia che sta seguendo per riuscire a lasciarsi la depressione alle spalle, si tratta della stimolazione transcranica a corrente diretta(tDCS), un trattamento di neuromodulazione non invasivo, che, attraverso due elettrodi posizionati sulla testa e una corrente elettrica continua e molto debole, agisce stimolando le aree cerebrali.

L'importanza di sensibilizzare

Queste dichiarazioni riportano l'interesse su un tema sempre più attuale, a maggior ragione oggi, data in cui si celebra la giornata mondiale della salute mentale, istituita nel 1992, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone e incentivare la conoscenza sulle tematiche connesse al benessere psicologico.