Fedez e Salmo "quasi amici": prove di pace a Milano

Prove di pace tra Fedez e Salmo. I due artisti si sono trovati poche sere fa al ristorante di un rinomato hotel di Milano con la volontà di chiarirsi dopo gli insulti e le critiche nati lo scorso agosto, quando il rapper sardo organizzò un concerto clandestino sotto la ruota panoramica di Olbia, con migliaia di fan ed un maxi assembramento in un momento delicato della pandemia da Covid. Fedez aveva stigmatizzato l'iniziativa, per lui un modo di «raggirare le regole per soddisfare capricci personali. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo».

Salmo contro Fedez: le polemiche sul concerto ad Olbia

L'intenzione di Salmo era stata di forzare la mano per mandare un messaggio forte contro le restrizioni degli spettacoli dal vivo, ma la sua iniziativa aveva suscitato reazioni contrastanti. Alle quali Salmo aveva replicato: «Non definitevi artisti se poi non avete le palle di infrangere le regole. Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia»,

Fedez aveva risposto: «Contribuire ad alzare il rischio sanitario di una regione sostenendo pure di farlo per aiutarla non fa di te un artista, fa di te un narcisista», ricordando l'invito che aveva fatto a Salmo a collaborare per fini solidali. Gelida la replica di Salmo: «Non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, perché mi stai sul cazzo».

Cena riappacificante a Milano per Fedez e Salmo: cosa si sono detti

Passato qualche mese, dunque, i due si sono trovati a Milano per chiarirsi. Come è andata? Bene ma non benissimo, a giudicare dalla foto pubblicata sulle stories di Instagram da Fedez lunedì notte. I due sono al dessert e non appaiono particolarmente entusiasti. La scritta "Quasi amici" che rievoca ironicamente il celebre film francese dice il resto. Ma almeno il tentativo di capirsi c'è stato.

Fedez e Salmo: future collaborazioni musicali?

Ma da qui a pensare addirittura a future collaborazioni musicali ce ne passa. Ha chiarito Sebastiano Pisciottu, fratello e manager di Salmo: "Non vedo possibile una collaborazione, sono due mondi musicali diversissimi". Ma mai dire mai. Anche perchè sia Fedez che Salmo sono con la medesima etichetta Sony.