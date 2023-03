Fedez si allontana dai social: "Non c'entra rapporto con Chiara"

Fedez torna a dare notizie su di sè. E lo fa, ovviamente, utilizzando i social. In una story su Instagram lancia un messaggio ai suoi 14,6 milioni di follower nel quale scrive testualmente: "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto". Con cuoricino finale a chiudere il messaggio. Si tratta di un ritorno pubblico dopo una pausa di qualche settimana. Infatti dal bacio con Rosa Chemical a Sanremo si era un po' eclissato. Da ultimo, aveva disertato a sorpresa la presentazione di Lol di ieri a Roma.