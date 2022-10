Fedez, Tapiro d'oro per la bufera social sullo "sfruttamento" di Leone

Tapiro d'oro a Fedez per l'ormai "famigerata" clip pubblicata su Instagram relativa al 33esimo compleanno del rapper, in cui si sente in sottofondo una voce femminile (una tata?) rivolgersi al primogenito Leone dicendogli: "Ancora un sorriso e poi puoi tornare a disegnare". Ne sono seguite critiche a pioggia per i Ferragnez, accusati di sfruttare i figli per incrementare la loro popolarità, anche forzandoli a stare davanti agli obiettivi quando vorrebbero magari fare altro.

"Esistono un sacco di famiglie in Italia che monetizzano tramite i figli, ma noi non siamo una di queste. Non abbiamo mai fatto pubblicità con i nostri figli, ci facciamo soltanto delle foto", ha spiegato Fedez all'inviato Valerio Staffelli. Non è il primo Tapiro ricevuto dal rapper, che ha ironizzato: "A breve vincerò un frigorifero portatile, secondo me"