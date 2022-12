Fedriga: "La Lega non ha abbandonato il Nord"

"No", la Lega non ha abbandonato il Nord. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del primo festival delle Regioni e province autonome in corso a Palazzo Lombardia, a Milano. "E' una Lega che ha di fronte un'offerta politica nazionale che deve basarsi, e questo lo rivendico anch'io, - ha sottolineato Fedriga - su quello che ha sempre offerto come politica, ovvero la valorizzazione dei territori. In questo caso anche i territori del Sud. E sono contento che anche i territori del Sud possano andare verso un percorso autonomista".

Fedriga: "In un partito democratico come la Lega è normale che ci sia un confronto e lo vedo molto positivo"

Quindi ha spiegato: "In un partito democratico come la Lega è normale che ci sia un confronto e lo vedo molto positivo questo confronto. Dopodiché non penso che Lega di oggi sia una Lega che ha abbandonato l'autonomia. Anzi, noi vogliamo valorizzarla, è nel Dna della Lega. È un'offerta politica che va da Nord a Sud del Paese e, quindi, penso che molte Regioni del Mezzogiorno abbiano il diritto di chiedere l'autonomia e abbiano la capacità di chiedere l'autonomia'