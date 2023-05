Feltri choc sull'Emilia: "Piangono se non piove, poi perchè qualcuno annega"

Feltri choc sull'Emilia: "Piangono perchè non piove, poi perchè qualcuno annega"

Nuova sparata social di Vittorio Feltri, che si sta attirando in queste ore fortissime critiche. Nella giornata di mercoledì il direttore editoriale di Libero ha twittato: "Prima piangono disperati perchè non piove, poi piangono disperati perchè piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono".

Feltri ed il tweet sull'alluvione in Emilia Romagna

Il soggetto sono presumibilmente gli attivisti climatici e soprattutto chi ha lanciato l'allarme per la siccità delle scorse settimane. Posizioni invise a Feltri che nel tempo ha spesso esternato le sue teorie negazioniste in merito al cambiamento climatico. Ma il riferimento è chiaramente alla tragica alluvione in Emilia Romagna, costata la vita a quindici persone. Le parole di Feltri hanno come comprensibile portato a forti reazioni. A maggior ragione considerando il fatto che il giornalista ricopre anche un incarico pubblico, essendo stato eletto nel consiglio regionale lombardo tra le fila di Fratelli d'Italia.

Feltri replica alle accuse: "La siccità è una bufala"

In serata Feltri ha controreplicato senza arretrare di un centimetro: “Mi attaccano perché sostengo che la siccità é una bufala mentre gli allagamenti sono una realtà. Si coprono di ridicolo”.