Feltri, il post: "Partire è come morire". Polemica, Majorino: "Disumano"

Indignazione per un tweet del direttore editoriale di Libero e prossimo consigliere regionale in Lombardia di Fratelli d'Italia, Vittorio Feltri, che, in riferimento alla tragedia dei migranti a Cutro, ha scritto: "Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po' morire. State a casa vostra".

Il commento di Majorino: "C'è da provare vergogna che Feltri sia stato eletto consigliere regionale"

Tra i primi a intervenire l'esponente del Pd ed ex candidato per il centrosinistra alla presidenza della Lombardia, Pierfrancesco Majorino: "Non ci sono attenuanti per lo schifo, lo sconcerto e la vergogna che le parole di Feltri generano. Non è questione di essere provocatorio o corrosivo. È questione di mostrarsi umani. E Feltri dimostra di non esserlo". Per Majorino "c'è da provare vergogna che Feltri sia stato eletto consigliere regionale. È non solo inadatto. È indegno di ricoprire quel ruolo. La presidente Meloni deve intervenire e non continuare a girare la testa dall'altra parte. È lei che ha fortemente voluto questo provocatore alla guida della lista di Fratelli d'Italia a Milano. Non accampi scuse dicendo che si trova all'estero. Se tace vuol dire che è complice e che condivide il pensiero di FELTRI".