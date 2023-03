Feltri rinuncia alla prima seduta: "Mi sento offeso dalla regola"ù

Non sarà il consigliere regionale lombardo più anziano tra gli eletti a presiedere la prima seduta della nuova Assemblea lombarda, in programma mercoledì 15 marzo. Secondo quanto riporta Repubblica in edicola oggi, infatti, il giornalista Vittorio Feltri, eletto tra le fila di Fratelli d'Itala e più anziano degli eletti, declinerà l'invito e al suo posto guiderà la seduta il presidente regionale Attilio Fontana, secondo più anziano tra gli eletti. Una novità assoluta in oltre mezzo secolo di storia della Regione Lombardia.