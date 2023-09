Feltrin decaduto accolto con tutti gli onori in Confindustria... Inside

Ogni volta che gli industriali devono eleggere il loro presidente, che ha un potere non indifferente nei confronti del governo in carica, è un parto complicato. Ci sono veleni, accuse a volte vere e a volte false. Quello su cui sono tutti d'accordo è che Confindustria deve tornare ad essere un luogo nel quale ci sia rispetto per le regole, e che all'esterno venga rispettato come centro di potere ineludibile. Insomma, che Confindustria conti, che la parola dell'associazione degli industriali conti, che le loro richieste vengano prese in considerazione. Ovviamente questo è possibile se gli associati stessi di Confindustria rispettano le regole e Confindustria stessa.

Quanto sta accadendo con FederlegnoArredo, una delle fiere più importanti d'Europa, ha colpito molto la pubblica opinione

Quanto sta accadendo con FederlegnoArredo, che per inciso è l'associazione confindustriale che dà vita al Salone del Mobile, una delle fiere più importanti d'Europa, ha colpito molto la pubblica opinione. Dopo i numerosi articoli di Affaritaliani.it Milano (a partire da quello - clamoroso - che vedeva alcuni esponenti impegnati dopo la pandemia a non realizzare il Salone della ripartenza...), e quello in particolare sulla causa intentata dal presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin contro Confindustria nazionale, emergono nuovi dettagli e nuove vicende.

Feltrin aveva ingaggiato una lunga battaglia contro alcuni presidenti di associazioni confederate in FederlegnoArredo

Un passo indietro. Feltrin aveva ingaggiato una lunga battaglia contro alcuni presidenti di associazioni confederate in FederlegnoArredo, dichiarandoli decaduti. Dunque, Feltrin fa decadere il presidente di Assoimballaggi Ezio Daniele e Angelo Marchetti di Assolegno. Questi fanno ricorso ai probiviri di Confindustria nazionale, che dà ragione a loro. Nella battaglia che ne segue Confindustria nazionale, come aveva anticipato mesi fa Affaritaliani.it Milano, arriva a dichiarare decaduto dal consiglio di Confindustria Claudio Feltrin e decaduti i probiviri territoriali che avevano supportato Feltrin nella cacciata dei due numeri uno. A questo punto - ed è questa l'anticipazione che Affari ha pubblicato, poi copiata da MF e ripresa dal Corriere della Sera - Feltrin fa causa a Confindustria.

Claudio Feltrin sta continuando ad operare, e a visitare le altre associazioni confindustriali come se la "casa madre" non si fosse mai espressa nei suoi confronti

Che cosa è successo dopo? Che Claudio Feltrin sta continuando ad operare, e a visitare le altre associazioni confindustriali come se la "casa madre" non si fosse mai espressa nei suoi confronti. Solo quattro giorni fa viene infatti accolto in pompa magna nella sede di Confindustria Pesaro con tutta la struttura della territoriale ed il Vice Presidente di Confindustria Pesaro Vittorio Livi (FIAM Spa) presenti.

Due giorni prima, il 19 settembre, si reca in Confidustria Veneto. Insomma, pure se decaduto Feltrin fa come se nulla fosse. C'è da dire che Vittorio Livi, il vice di Pesaro, aveva un rapporto consolidato con Feltrin già prima della guerra che ha portato alla sua decadenza (per adesso solo di forma). Livi era infatti uno dei probiviri di FederlegnoArredo che si occupò anche della controversia con Assolegno e Assoimballaggi. Anche per Livi nulla è accaduto, dopo il grande scontro con Confindustria nazionale. E ognuno, vedasi Feltrin, fa un po' ciò che vuole. La vicepresidente di Confindustria Beltrame, con delega all'internazionalizzazione, ha spiegato che "il prossimo presidente dovrà impegnarsi moltissimo per riportare Confindustria a un livello molto alto di credibilità". C'è da dire che ha perfettamente ragione.

fabio.massa@affaritaliani.it