Femminicidio, Giulio Cavalli in libreria con "I Mangiafemmine"

In libreria il nuovo, e attualissimo, libro di Giulio Cavalli: "I Mangiafemmine", edito da Fandango. Giulio Cavalli firma la sua opera più radicale e provocatoria, con lo stile riconoscibile di un narratore raffinato che non ha paura di raccontare un mondo che già c’è.

La storia raccontata da "I Mangiafemmine"

A un passo dalle elezioni, la placida vittoria di Valerio Corti, uomo forte dei Conservatori, è minata da una vera e propria epidemia di donne, di donne ammazzate a casa, dai mariti, dagli amanti, dagli ex fidanzati, donne fatte a pezzi da compagni devoti. Ma il candidato premier non intende occuparsene, perché le donne sono sempre morte, perché le donne per bene, normali, le madri di famiglia, le fidanzate discrete non corrono rischi. Oltre ogni strategia politica, però, pare che la strada della sua incoronazione a presidente del Consiglio sia lastricata di sangue, con l’opinione pubblica che chiede conto e le poche voci delle attiviste che gridano al massacro. Ma c’è davvero un’epidemia di donne? C’è davvero un problema? E che cosa succede quando la politica, un’intera classe politica, uno Stato, il problema non sono in grado di risolverlo? DF, il paese immaginario, è ora più che mai lo specchio oscuro di una società in cui non vorremmo mai guardarci.

Presentazione al pubblico, venerdì 24 novembre ore 19, presso "Io e gli Altri - Book Corner" via Cagliero, Milano.