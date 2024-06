Femminicidio Tramontano, nomine per la perizia psichiatrica a Impagnatiello

Nuova udienza per il processo sul femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello quando era incinta al settimo mese. Dopo la decisione della Corte d’Assise di Milano di sottoporre l’ex barman a perizia psichiatrica super partes, oggi vengono nominati gli esperti che dovranno condurla.

La perizia degli psichiatri

Quello che è emerso dalla perizia degli esperti è che "Il narciso patologico, il manipolatore e l'astuto controllore di due esistenze femminili da tenere al guinzaglio con bugie e sotterfugi seriali è stato smascherato e ha dovuto improvvisamente decadere dal suo ruolo". Lo smascheramento da parte di Giulia Tramontano ha portato la donna a diventare la sua "nemica", portando all'atto "devastante e finale" delle 37 coltellate, dovuto dal "risentimento" per chi portava in grembo Thiago.

Lo psicologo: "Impagnatiello scacchista narciso in un lucido delirio"

"Nel primo colloquio Impagnatiello mi ha rappresentato l'immagine della scacchiera in cui lui era lo scacchista in cui doveva tenere sotto controllo il movimento di tutte le pedine. La rilevazione" che Giulia Tramontano e A. sapevano di avere entrambe una relazione con lui "gli ha causato una ferita psico traumatica narcisistica in cui si e' trovato scoperto". Lo ha detto in aula lo psicologo Raniero Rossetti, consulente della difesa, parlando della condizioni psichiche di Alessandro Impagnatiello, di cui ha accertato "importanti nuclei patologici di tipo strutturale (narcisistici, ossessivi, paranoidei)". "Nello smarcheramento subito dalle due donne Giulia diventa la causa di tutti i suoi mali - ha raggiunto l'esperto di parte - Penso che lui dopo la rivelazione abbia perso contatto con la realta' e' andato a casa e ha assassinato Giulia con 37 coltellate".