Femminicido nel Bresciano, uccide l'ex a martellate in strada



Uccisa a martellate, in strada, dall'ex fidanzato. E' successo a Castegnato, in provincia di Brescia. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa della donna. L'uomo, dopo aver ucciso l'ex fidanzata, ha avvisato i carabinieri. La coppia pare che da un anno non stesse piu' insieme, e che Elena Casanova, operaia alla Iveco a Brescia, avesse iniziato una nuova relazione ma l'uomo non voleva accettare la fine della storia.



L'uomo ha aspettato l'arrivo della vittima sotto casa di lei e l'ha colpita a morte. Successivamente avrebbe gridato ai vicini "chiamate i carabinieri"in dialetto e aspettato l'arrivo delle forze dell'ordine con lo sguardo perso nel vuoto. Sul posto anche i parenti della vittima.