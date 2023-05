Ferito al braccio da un vigilante: continua a rubare con il gesso

Il 22enne italiano con origini nordafricane, ferito al braccio lo scorso 10 febbraio da un colpo di pistola esploso da un vigilante, è stato messo agli arresti domiciliari dal gip di Lodi con le accuse di aver tentato e commesso una serie di furti a San Giuliano milanese (Milano), tra il 5 febbraio ed il 15 marzo.

Dopo il ricovero, furti anche nelle parrocchie di "Santa Maria a Zivido" e "Santa Maria Ausiliatrice"

Tra questi anche quello al supermercato In's di meta' febbraio in cui il 22enne aveva rubato dei generi alimentari. Dopo il ricovero in ospedale - stando alle indagini dei Carabinieri di San Giuliano milanese - il giovane, l'1, il 5 e il 15 marzo avrebbe sottratto denaro, bevande e cibo custoditi negli oratori delle parrocchie di "Santa Maria a Zivido" e "Santa Maria Ausiliatrice". Dalle analisi delle telecamere di sorveglianza, il 22enne è stato identificato anche per il gesso che portava al braccio a causa della ferita da arma da fuoco.